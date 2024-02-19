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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد صحة النواب يتفقد مستشفى رمد أسوان ويستمع لشكاوي المواطنين والطاقم الطبي

وفد صحة النواب يتفقد
وفد صحة النواب يتفقد "رمد اسوان " ويستمع لشكاوي المواطنين

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد اليوم مستشفي رمد أسوان ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل الدكتور تامر احمد علي مدير مستشفى رمد اسوان والدكتور إيهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعايه في اسوان ورحاب علي مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة ، واصطحبوا الوفد البرلماني في جولة تفقدية لأقسام المستشفي المكون من اربع طوابق وتشمل الطواريء والعيادات الخارجيه و قسم الاشاعه والمعامل وقسم العمليات والعناية والقسم الداخلي واستراحة الأطباء والصيدلية. 

واستمع الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب للمواطنين بمستشفي الرمد للوقوف علي مدي الخدمه المقدمه إليهم ومدي رضاهم عنها لتوفير افضل خدمه ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل كما استمع الوفد للطاقم الطبي لرمد اسوان للوقوف علي جاهزيه الاقسام بعد تفقد سكن الأطباء و قسم العمليات.

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قام بزيارة ميدانية لمحافظة اسوان اليوم لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبد الحميد و النائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود ابو الخير ونواب محافظة أسوان النائب علي البدري خالد رضوان والنائبة ريهام عبد النبي.

التأمين الصحي الشامل الجديد مستشفي رمد أسوان الوفد البرلماني لجنة الصحة بمجلس النواب قسم العمليات

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