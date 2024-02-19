الصحة الفلسطينية: مستشفيات شمال غزة بلا كهرباء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعنت في وصول المساعدات الطبية والوقود إلى شمال غزة، مشيرة إلى أن المستشفيات شمال غزة بلا كهرباء.

وطالبت الوزارة الجهات الدولية بالضغط المستمر على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات للمستشفيات، محذرة من أن نفاد الوقود سيصيب مستشفيات شمالي القطاع بالشلل التام بعد تشغيلها جزئيا خلال الأسابيع الماضية.

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن نحو 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر مياه ملوثة، ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية ترتفع، كما أن سرعة تدهور الوضع الإنساني في القطاع غير مسبوقة.

وأضاف أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار، مشيراً إلى تراجع حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة بصورة كبيرة، بسبب إغلاق مستوطنين إسرائيليين لمعبر كرم أبو سالم.

وتابع: "قدمنا 35 طلباً لإدخال القوافل إلى مدينة غزة وشمال القطاع، في الفترة بين الأول من يناير الماضي وحتى الخامس من فبراير الجاري، لكن القوات الإسرائيلية سمحت فقط بدخول القوافل 10 مرات فقط.