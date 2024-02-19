"مياه الشرب": تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة أبو تيج بأسيوط

ردًا على شكاوى النواب..

قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالرد على ما تم نشره بعنوان “شكاوى النواب تفتح ملف تطوير وحل مشكلات المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط”.

وقالت الهيئة القومية في ردها، إنه تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة ابو تيج طبقا للحيز العمراني المعتمد، وتم تسليمه نهائيا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وجارٍ تشغيله بمعرفتها.

وتابعت الهيئة، أنه "في منطقتي الحماضلة وعزبة علوية فهي من التوابع ابو تيج مرکز أسيوط، وسوف يتم تنفيذ خدمة الصرف الصحي للعزب والنجوع والتوابع بعد إنهاء التنفيذ للقري الأم وتوافر

الاعتمادات المالية اللازمة".