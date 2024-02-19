لخدمة 2000 مواطن.. رئيس حي المناخ ببورسعيد يفتتح معرض رسالة الخيري |صور

افتتح العميد نعمان علي، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، معرض رسالة الخيري ضمن فعاليات مبادرة توزيع الملابس والبطاطين، وذلك بحديقة الأمل الواقعة في نطاق حي المناخ لمحافظة بورسعيد.

وقالت دكتورة شاهندا عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة الخيرية بمحافظة بورسعيد، إن المبادرة انطلقت منذ الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، مشيرة إلى أن المعرض يخدم حوالي 2000 مواطن من أهالي المحافظة .

وأضافت دكتورة نهلة الرفاعي، عضو مجلس إدارة جمعية رسالة، أنه سيتم توزيع ملابس وبطاطين وألحفة علي 2000 مواطن في محاولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

رئيس حي المناخ يفتتح معرض رسالة الخيري في بورسعيد لتوفير "حياة كريمة" 1000263564 1000263487 1000263577 1000263500 1000263469 1000263547 1000263481 1000263492 1000263681 1000263572 1000263462 1000263541

وأوضح أحمد النجار، المدير التنفيذي لجمعية رسالة الخيرية ببورسعيد، أن تلك المبادرة والمعرض الخيري ضمن سلسلة من المبادرات والجهود الخيرية التي تحاول بها الجمعية توفير حياة كريمة لأهالينا في المحافظة و باقي محافظات مصر ودعما لجهود الدولة المصرية في مساندة المواطنين من أسرنا الأولى بالرعاية.

وأشاد العميد نعمان علي، رئيس حي المناخ، بالعمل الخيري الذي تقوم به الجمعية والكمية الكبيرة من الملابس والبطاطين التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في رسالة حقيقية لتحقيق التكافل الإجتماعى.