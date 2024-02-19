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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لخدمة 2000 مواطن.. رئيس حي المناخ ببورسعيد يفتتح معرض رسالة الخيري |صور

رئيس حي المناخ يفتتح
رئيس حي المناخ يفتتح معرض رسالة الخيري

افتتح العميد نعمان علي، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، معرض رسالة الخيري ضمن فعاليات مبادرة توزيع الملابس والبطاطين، وذلك بحديقة الأمل الواقعة في نطاق حي المناخ لمحافظة بورسعيد.

وقالت دكتورة شاهندا عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة الخيرية بمحافظة بورسعيد، إن المبادرة انطلقت منذ الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، مشيرة إلى أن المعرض يخدم حوالي 2000 مواطن من أهالي المحافظة .

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وأضافت دكتورة نهلة الرفاعي، عضو مجلس إدارة جمعية رسالة، أنه سيتم توزيع ملابس وبطاطين وألحفة علي 2000 مواطن في محاولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

رئيس حي المناخ يفتتح معرض رسالة الخيري في بورسعيد لتوفير "حياة كريمة"

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وأوضح أحمد النجار، المدير التنفيذي لجمعية رسالة الخيرية ببورسعيد، أن تلك المبادرة والمعرض الخيري ضمن سلسلة من المبادرات والجهود الخيرية التي تحاول بها الجمعية توفير حياة كريمة لأهالينا في المحافظة و باقي محافظات مصر ودعما لجهود الدولة المصرية في مساندة المواطنين من أسرنا الأولى بالرعاية.

وأشاد العميد نعمان علي، رئيس حي المناخ، بالعمل الخيري الذي تقوم به الجمعية والكمية الكبيرة من الملابس والبطاطين التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في رسالة حقيقية لتحقيق التكافل الإجتماعى.

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