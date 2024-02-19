أحمد موسى: قدرات الجيش زادت بنسبة 200 مرة عن قوتها في أكتوبر 1973

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الزعيم الراحل السادات اتخذ قرارا استراتيجيا بالحرب من أجل استرداد الأراضي المصرية، مضيفا السادات كان يرى أن الشعب سيتحمل من أجل إرجاع الأرض.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري في ١٩٧٣ تحمل كل شيء من أجل خوض الحرب وتحرير الأراضي المصرية، متابعا أن مصر أعادت بناء جيشها بأحدث أسلحة من أجل تحرير الأراضي المصرية عام ١٩٧٣.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السادات ركز على توجيه ضربة قاصمة لإسرائيل رغم التفوق العسكري والدعم الأمريكي لهم.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن قدرات القوات المسلحة زادت بنسبة ٢٠٠ مرة عن قوتها في انتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣، مستدركا أن قدرات الجيش المصري حاليا تضاهي القدرات العسكرية للدول العظمى.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن رئيس البرازيل هاجم الكيان الإسرائيلي المحتل بقوة، ورئيس البرازيل طرد سفير إسرائيل بسبب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

