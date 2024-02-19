"جينات الموهوبين".. تفاصيل فعاليات المهرجان العلمي والرياضي الأول بجامعة الريادة

شهدت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية، اليوم الإثنين، فعاليات المهرجان العلمى والرياضى الأول الذى تنظمه جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بعنوان "جينات الموهوبين رياضياً والمبدعين في مصر رحلة في أعماق التاريخ " وبالتعاون مع مؤسسة " UNIFY EGYPT " للدمج المجتمعي .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبإشراف يحيى مبروك، رئيس مجلس أمناء جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور إيهاب سعيد، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.

وتضمن المهرجان، استضافة أبطال الأولمبياد الخاص من متحدي الإعاقة الذهنية وتكريم هؤلاء الأبطال من خلال فعاليات للدمج المجتمعي مع طلاب الجامعة، وعقد يوم علمي تضمن محاضرات تعريفية عن اللجنة العلمية للمشروع القومي للجينوم الرياضي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع مركز البحوث الطبية و الطب التجديدي وأكاديمية البحث العلمي.

ونظمت وحدة الأبحاث الطلابية بالجامعة "UGRF" مسابقة علمية لطلاب الجامعة بكلية طب الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعي لإختيار أفضل مجموعة من البوسترات العلمية تحت إشراف نخبة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

استهل المهرجان بالترحيب بالضيوف من رئيس جامعة الريادة و رئيس مجلس الأمناء، وعرض فيديو تعريفى عن جامعة الريادة و أبطال unifi egypt ، ومن ثم البدأ فى الفعاليات بالمرور على الأنشطة الطلابية.

بدأت فاعليات الملتقى العلمى الأول تحت عنوان التعريف بمشروع الجينوم الرياضى المصرى، سلسة من المحاضرات العلمية، ثم بدأ فعاليات اليوم الرياضى بملاعب الجامعة و تكريم الفائزين من فريق unifi egypt و فريق جامعة الريادة، وفى الختام تكريم الطلاب المتفوقين بالأنشطة و إنتهاء فاعليات المهرجان .

وفى سياق متصل أشادت الدكتورة شادن معاوية، بالمهرجان والتنظيم والقائمين عليه معربة عن سعادتها بهذا الصرح التعليمي الذي يضاف إلى مدينة السادات وإستعدادها لإقامة تعاون مشترك بين الجامعتين والذي بدوره يخدم العملية التعليمية ومجتمع مدينة السادات.

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