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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف كواليس انطلاق الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا في القاهرة

أحمد موسى
أحمد موسى

أبدى الإعلامي أحمد موسى، سعادته بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، انطلاق الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: كنت سعيدا بوجودي في هذا الحفل الرائع، مشيرا إلى أن الحفل حقق نجاحا باهرا.

وتابع موسى: كانت ليلة مبهجة تجسد مصر والمملكة، والحفل المقبل سيكون في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن نجوم مصر التقوا في أولى الليالي المصرية السعودية في الأوبرا.
 

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