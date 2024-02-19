التجمع: الأحزاب مصنع لإخراج الكوادر السياسية.. ومقترح الدمج يجب أن يكون اختياري

قال عبدالناصر قنديل أمين مساعد حزب التجمع، إن الأحزاب تعتبر مصنعا لإخراج الكوادر السياسية، وهي مدرسة للتربية السياسية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان" الأحزاب السياسية تاريخ وحاضر "، والتي نظمها حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، والتي أدارها مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، بحضور عبد الناصر قنديل، أمين مساعد حزب التجمع، ومارجريت عازر، سكرتير عام كتلة الحوار.

وانتقد "قنديل" الوضع الحالي الذي وصلت إليه الأحزاب المصرية، قائلا: "اليوم نري أحزابا مجرد أسماء فقط وبعضهم اتخذ من منزله أو شقته الخاصة التي يقيم فيها مقرا للحزب، والبعض الاخر قام بتأجير شقة لمدة ثلاثة شهور، وقام بإغلاقها بمجرد حصوله علي موافقة لجنة شؤون الأحزاب.

وتحدث عن إمكانية دمج الأحزاب ودورها في تقوية الحياة الحزبية، حيث أشار إلى أن دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض اختياري وليس اجباري ،وأنه يجب على الأحزاب أن تبدي رغبتها في الدمج، ولا يسمح بالدمج الإجباري، مؤكداً أنه يجب أن يكون للأحزاب الحق في أختيار طريقة و أسلوب دمج وفقاً لشكلها التنظيمي، وهياكلها.