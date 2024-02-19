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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: انقسام حاد في مجتمع الولايات الأمريكية قبل انتخابات 2024

إدموند غريب أستاذ
إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية

أكد إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، أن الوضع في الولايات المتحدة الامريكية صعب بالنسبة للمرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، موضحا أن هناك انقساما حادا في المجتمع وحالة استقطاب ليست بجديدة.

وأوضح "غريب"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا الانقسام في المجتمع بدأ منذ عدة سنوات في انتخابات 2016 وأصبحت أكثر حدة في انتخابات 2020 بين ترامب وبايدن، مشيرا إلى أن حدة الانقسام زادت في الولايات المتحدة، ليس فقط بين الجمهوريين والديموقراطيين، بل هناك حالة استقطاب بين الجمهوريين أنفسهم والديموقراطيين أنفسهم أيضا.

وتابع: "هناك خلاف بين التيار التقدمي في الحزب الديموقراطي وباقي الحزب، وخلاف بين القيادات التقليدية للحزب وأنصار ترامب"، مشددا أن هناك خلافات في المجتمع، بعضها له علاقه سياسية وعلاقة أخلاقية وقيمية وبعضها له علاقة بالسياسة الخارجية التي يتبناها المرشحين.

وتابع أن الوضع لا يزال متقلبا، وسنرى تغيرات ليس فقط في سياسة الولايات المتحدة، بل أن هناك قضايا أخرى من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية، منها الهجرة غير الشرعية وارتفاع الجريمة والتضخم والبطالة، والوضع الاقتصادي الذي يعتبر القضية الأساسية لغالبية الأمريكيين الآن.

استاذ العلاقات الدولية الاعلامي اسامة كمال الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الحزب الديموقراطى

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