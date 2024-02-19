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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد مهران: تهالك الخشب وارتفاع عدد الطلاب عن المسموح به سبب حادثة سيرك الخارجة

انهيار سيرك بالوادي
انهيار سيرك بالوادي الجديد

كشف محمد مهران مدير إدارة الأخبار بإذاعة الوادي الجديد، كواليس إصابة أكثر من 55 طالبا في سيرك بمنطقة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مؤكدا أن سبب الحادثة هو سقوط مدرج السيرك.

وقال مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن عدد الطلاب في السيرك الترفيهي المستمر منذ 10 أيام فوق المسموح به، وفقاً لشهود عيان، فضلا عن تهالك خشب السيرك المتنقل، نتيجة أعمال الفك والتركيب من محافظة لمحافظة.

وأشار إلى أن اليوم كان عصيبا على أهالي وأسر الأطفال المصابين، لافتا إلى أن الإصابات معظمها كدمات طفيفة نتج معظمها عن التزاحم والتدافع للخروج من السيرك بعد سقوط المدرج. 

الوادى الجديد سقوط مدرج السيرك إذاعة الوادي الجديد سقوط المدرج محافظة الوادى الجديد

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