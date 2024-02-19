رحلة مدرسية انتهت في المستشفى| القصة الكاملة لانهيار سيرك بداخله طلاب في الوادي الجديد.. تفاصيل

شهدت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم، حادث لاصابة طلاب عدد من المدارس المختلفة في المحافظة، أثناء زيارة طلاب المدارس لسيرك ترفيهي بمقر مركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وذلك في رحلة مدرسية لهم.

تفاصيل الحادث

خلال رحلة مدرسية للطلاب، ذهب طلاب عدد من المدارس المختلفة في محافظة الوادي الجديد لزيارة سيرك ترفيهي لمشاهدة الفقرات الترفيهية التي يتم تقديمها داخل السيرك، وذلك بمقر مركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وأثناء جلوس الطلاب علي مدرج السيرك لمشاهدة العرض الترفيهي، انهار مدرج السيرك بالطلاب مما تسبب في اصابه أكثر من 30 طالبًا، وعلي الفور تم إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.