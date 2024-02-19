وزير التعليم يطمئن على صحة الطلاب المصابين في حادث سيرك الوادي الجديد

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ٣١ طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك، وتم نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي بالخارجة ، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.