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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كيف أصيب 38 طالبا في عرض سيرك بالوادي الجديد وماذا فعلت التعليم؟.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين ، حادث أليم أصيب خلاله 38 طالبا وطالبة من طلاب المدارس .

وأصيب ٣٨ طالبا وطالبة أثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب أثناء العروض المقدمة للطلاب في السيرك بمحافظة الوادي الجديد .

تفاصيل حادث سيرك الوادي الجديد 

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل القصة الكاملة لحادث سيرك الوادي الجديد.

 وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هناك أكثر من 30 طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج السيرك بمحافظة الوادي الجديد ، حيث كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك و نقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله أثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب ، وتم نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي .

أول تحرك من التعليم بعد حادث سيرك الوادي الجديد

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

ويتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

ومن جانبه .. انتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة .

 حالة الطلاب المصابين في حادث سيرك الوادي الجديد

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بيانا عاجلا طمأن خلاله أولياء الأمور ، حيث أكد أن جميع المصابين في حادث سيرك الوادي الجديد ،  تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي واصابتهم طفيفة مشدداً على عدم وجود أي إصابات خطيرة. 

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين. 

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