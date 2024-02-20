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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالحليم: زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك ستفيد الكرة المصرية

صدى البلد

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الزمالك رائعة ومفيدة، وجاءت في توقيت جيد.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "يجب أن يبدأ كل شخص بنفسه، وعدم التجاوز في حق أي طرف، وكل شخص ينتمي لناديه ولكن ليس على حساب الآخرين والتجاوز في حقوقهم واطلاق الألفاظ والتقليل من شأن المنافسين".

 

وأضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيدًا عن كونه مسئولًا في ناديه هو صديقنا، وسبق وكان يساند نادي الزمالك عندما كان لاعبًا في بطولة افريقيا 84، وقمت في وقت سابق مع نجوم الزمالك القدامي غانم سلطان بالتوجه للأهلي في 2015 وتسليم درع الدوري للأهلي، وهذه هي الرياضة".

 

وواصل: "أتمنى أن تكون تلك المبادرة مفيدة لكل منظومة الرياضة المصرية سواء إداريين أو إعلاميين أو لاعبين أو جماهير، خصوصًا الشباب الصغير، وأتمنى أن يبدأ كل طرف من نفسه، وألا يحدث أي تجاوزات في البرامج التليفزيونية، والابتعاد عن التقليل من شأن أي فريق".

 

وأكمل: "أتمنى أن تعود الكرة المصرية إلى سابق عهدها، وأن تعود كل الأمور طبيعية، وأن تكون العلاقات جيدة بين الأندية جميعًا، وعودة الجماهير شئ إيجابي، لأن تقييم اللاعبين يكون في تواجدهم داخل المدرجات، وهناك عوامل سوف تتغيير خلال الفترة المقبلة ستجعل منظومة الكرة تستفيد بالكامل، خصوصا بعدما حدث في أمم إفريقيا مؤخرا".

 

وأشار إلى أنه لابد أن يكون المسؤول عن إدارة كرة القدم يراعي مصالح جميع الأندية، حتى تكون الأجواء صحية وجيدة، ونتمنى أن نجني ثمار تلك الزيارة، وأن تنتهي ظاهرة التجاوزات تمامًا، وأن يتم الاهتمام بالجوانب الإدارية والفنية في المرحلة المقبلة.

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