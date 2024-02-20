عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرضية الملعب وعدم التركيز.. وليد عبد اللطيف يعلق على مباراة الزمالك والإسماعيلي

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أنه كان يتوقع أداء ومستوى مواجهة الإسماعيلي والزمالك في ظل سوء أرضية الملعب، كما أن المباراة شهدت زحاما في المستطيل الأخضر.

وأوضح  في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc، أنه بالرغم من أن لاعبي الدراويش شباب ولديهم حماس كبير؛ لكن لديهم سوء تمركز واضح خلال المباراة.

وقال: "الإسماعيلي كان يعاني من بعض المشكلات، ولكن الزمالك كان يعاني هجوميًا بشكل واضح ولم يتم استغلال الركلات الثابتة التي سنحت للفريق، وعبدالله السعيد لم يظهر بالشكل المنتظر، لكنه لعب في حدود الأدوار المطلوبة، ولعب في مركزي 6 و 8 خلال اللقاء".

وأضاف: "محمد شحاتة كان يلعب في مركز الديفيندر وأيضا كان يتقدم للهجوم، وخروجه من اللقاء قد يكون لوجهة نظر فنية رغم أنني أرجح أنها خوفا من الطرد، كما أن الفريق لم يستفد من السعيد في مركز الديفيندر، لان الأفضل له مركز 10، وهو مميز في التسديدات والركلات الثابتة".

وواصل: "ناصر ماهر ظهر بشكل جيد بسبب وجود عبدالله السعيد الذي ساعده بشكل واضح، وقام بتسليمه الكرة في أماكن جيدة، وفريق الزمالك كان شكله جيدًا بعيدًا عن نتيجة اللقاء ولكن ينقصه العمق الهجومي والايجابية على المرمى، والفريق كان جيدا دفاعيا وفي وسط الملعب أيضا".

وزاد: "فوجئت بالدفع بـ محمد صبحي في حراسة المرمى على حساب عواد الذي كان يقدم مستوى جيد في الفترة الماضية، وهو أمر غريب بالنسبة لي، بينما إبراهيما نداي لم يكن موفقا بسبب عدم مشاركته في مركزه الأصلي، ولعب في مركز الظهير الأيسر وحاول أن يؤدي في المركز قدر الامكان".

وأكمل: "البدء بـ أوباما كرأس حربة أيضا كان قرارا غريبا من جوميز، وعدم مشاركة سيف الجزيري من البداية كان غير مبرر، وأرضية الملعب لم تساعد الفريقين في تقديم أفضل أداء، ولكن الإسماعيلي قدم مستوى جيد".

وتابع: "نادر فرج لاعب الإسماعيلي من العناصر الجيدة، ويمتاز بالقوة والسرعة وصغر السن ولازال في حاجة للتطور خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون تحت أنظار نادي الزمالك لضمه مستقبلا".

ونوه بأن: "حاتم سكر كان جيدا في اللقاء أيضا وكذلك المدافع محمد نصر وعبدالرحمن مجدي، وأنا احترم طريقة عمل إيهاب جلال، وقدرته على التعامل جيدًا في المباريات ويمنح لاعبيه ثقة كبيرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

ترشيحاتنا

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة في 27 محافظة

حقيقة وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ