أرضية الملعب وعدم التركيز.. وليد عبد اللطيف يعلق على مباراة الزمالك والإسماعيلي

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أنه كان يتوقع أداء ومستوى مواجهة الإسماعيلي والزمالك في ظل سوء أرضية الملعب، كما أن المباراة شهدت زحاما في المستطيل الأخضر.

وأوضح في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc، أنه بالرغم من أن لاعبي الدراويش شباب ولديهم حماس كبير؛ لكن لديهم سوء تمركز واضح خلال المباراة.

وقال: "الإسماعيلي كان يعاني من بعض المشكلات، ولكن الزمالك كان يعاني هجوميًا بشكل واضح ولم يتم استغلال الركلات الثابتة التي سنحت للفريق، وعبدالله السعيد لم يظهر بالشكل المنتظر، لكنه لعب في حدود الأدوار المطلوبة، ولعب في مركزي 6 و 8 خلال اللقاء".

وأضاف: "محمد شحاتة كان يلعب في مركز الديفيندر وأيضا كان يتقدم للهجوم، وخروجه من اللقاء قد يكون لوجهة نظر فنية رغم أنني أرجح أنها خوفا من الطرد، كما أن الفريق لم يستفد من السعيد في مركز الديفيندر، لان الأفضل له مركز 10، وهو مميز في التسديدات والركلات الثابتة".

وواصل: "ناصر ماهر ظهر بشكل جيد بسبب وجود عبدالله السعيد الذي ساعده بشكل واضح، وقام بتسليمه الكرة في أماكن جيدة، وفريق الزمالك كان شكله جيدًا بعيدًا عن نتيجة اللقاء ولكن ينقصه العمق الهجومي والايجابية على المرمى، والفريق كان جيدا دفاعيا وفي وسط الملعب أيضا".

وزاد: "فوجئت بالدفع بـ محمد صبحي في حراسة المرمى على حساب عواد الذي كان يقدم مستوى جيد في الفترة الماضية، وهو أمر غريب بالنسبة لي، بينما إبراهيما نداي لم يكن موفقا بسبب عدم مشاركته في مركزه الأصلي، ولعب في مركز الظهير الأيسر وحاول أن يؤدي في المركز قدر الامكان".

وأكمل: "البدء بـ أوباما كرأس حربة أيضا كان قرارا غريبا من جوميز، وعدم مشاركة سيف الجزيري من البداية كان غير مبرر، وأرضية الملعب لم تساعد الفريقين في تقديم أفضل أداء، ولكن الإسماعيلي قدم مستوى جيد".

وتابع: "نادر فرج لاعب الإسماعيلي من العناصر الجيدة، ويمتاز بالقوة والسرعة وصغر السن ولازال في حاجة للتطور خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يكون تحت أنظار نادي الزمالك لضمه مستقبلا".

ونوه بأن: "حاتم سكر كان جيدا في اللقاء أيضا وكذلك المدافع محمد نصر وعبدالرحمن مجدي، وأنا احترم طريقة عمل إيهاب جلال، وقدرته على التعامل جيدًا في المباريات ويمنح لاعبيه ثقة كبيرة".