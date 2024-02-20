صحف السعودية: المملكة ريادتها وقيادتها لمستقبل الإعلام وتطوراته تحت مظلة رؤية 2030.. "فومكس" أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى المنتدى السعودي للإعلام

فومكس .. أكبر معرض متخصص للاعلام في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية

تدشين المصة الرقمية سعوديبيديا لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الضوء على أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى المنتدى السعودي للإعلام تحت مظلة رؤية 2030

وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( ريادة إعلامية ) : في الوقت الذي يسجل فيه الإعلام السعودي حضورًا قويًا ومؤثرًا إقليميًا وعالميًا، تؤكد المملكة ريادتها وقيادتها لمستقبل الإعلام وتطوراته في شتى مجالاته؛ حيث افتتح وزير الإعلام أمس، بحضور رفيع المستوى، معرض ” فومكس”، أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء، وهو أكبر معرض متخصص في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية.



وتابعت : هذا الحراك النوعي يجسد سباق الرؤية السعودية لأهمية صناعة الإعلام، في ظل تقدم تقني وابتكارات غير مسبوقة، وفي عصر يشهد تحديات كبرى، وهنا تكمن أهمية هذه الفعاليات من خلال المعرض، وأهداف المنتدى بأجندته الحافلة بالقضايا الحيوية، وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في تشكيل أحدث الاتجاهات في مجالات المحتوى الإعلامي والإنتاج والبث.



وختمت : أيضا تدشين المنصة الرقمية للموسوعة السعودية “سعوديبيديا”؛ لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات، وما أكد عليه معالي الوزير سلمان الدوسري بقوله:” لنحث الخطى نحو مرتكزات رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لبناء مجتمع حيوي معتز بتاريخه وتراثه الممتد، وجذوره القوية الراسخة، وهويته الثقافية الفريدة”.



وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مستقبل الإعلام ) : تحت مظلة رؤية 2030، تشهد المملكة تحولات جذرية تشير إلى تقدم المملكة إقليمياً ودولياً، وذلك باعتراف المنظمات الدولية التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تخطط له وتحلم به، بأسلوب علمي دقيق تدعمه عزيمة قيادة لا تلين، وإرادة شعب صادقة، سعيا معاً إلى التغيير طوعاً، وإعادة صياغة المجتمع. وبالتزامن مع تحولات المملكة كان العالم أيضاً يعيش تحولات مماثلة، أعادت ترتيب أولوياته وطريقة تفكيره.



وواصلت : الحديث عن تفاصيل رؤية 2030 وأهدافها وآليات تحقيقها، ومنجزاتها على أرض الواقع، وعن العالم المتغير من حولنا في حاجة إلى إعلام مختلف، قادر على إيصال رسالته الصحيحة إلى الفئات المستهدفة في الداخل والخارج، بشكل احترافي ومهني.

ومن هنا، يركز المنتدى السعودي للإعلام «2024» الذي دشنه وزير الإعلام بالرياض أمس في نسخته الثالثة، على مستقبل الإعلام الوطني، وما ينبغي أن يتسلح به من أدوات فنية ومهنية خلال الفترة المقبلة، حتى يستطيع لعب دور مؤثر وإيجابي، ويشير إلى ذلك شعار المنتدى لهذا العام «الإعلام في عالم يتشكل» في إشارة إلى أهمية أن يتواكب الإعلام مع المستجدات التي تشهدها المملكة والعالم.



وتابعت : إقامة المنتدى والمعرض المصاحب له في الرياض ترسخ مكانة العاصمة باعتبارها حاضنةً للهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، وهو ما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، في مختلف المجالات، اتساقًا مع أهداف رؤية 2030. أهمية المنتدى في صياغة الإعلام السعودي تبلورت في النسخة الأولى منه، وارتقت التطلعات في النسخة الثانية، وصولاً إلى النسخة الثالثة، التي تشهد دعوة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية يجتمعون لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام على مدى أيام المنتدى الثلاثة، ما يجعل المنتدى أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط.