تقرير عبري يكشف موعد العملية العسكرية البرية للاحتلال في رفح الفلسطينية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤوليين عسكريين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يقترب خلال الأيام المقبلة من حسم موقف يتعلق بعملية عسكرية في رفح.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه لم يتم تحديد وجهة الفرقة 98 بعد انسحابها من خان يونس، إن كانت باتجاه مخيمات الوسط أو رفح.

وقال موقع واللا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على الكابينيت الأمني والسياسي هذا الأسبوع خطة لعملية في رفح ولإجلاء المدنيين منها.

ووفقا للموقع العبري، فإن العملية البرية المحتملة في رفح لن تكون قبل منتصف أبريل وفق كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي لبحث العملية العسكرية المحتملة في رفح.

وحذرت كل دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء المجر- إسرائيل، من شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.