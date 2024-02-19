وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم على رفح يعد بمثابة إبادة جماعية للفلسطينيين

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيكون مرحلة أخرى من مراحل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأشار عبداللهيان في رسالته، إلى أنه يجب وضع حد فوري للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وتمكينهم من الوصول للمساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من مغبة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث يشدها أكثر فأكثر نحو الاشتعال.

وقال عبد اللهيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يدق طبول الحرب، مشيرًا إلى أن تهديده باجتياح رفح يأتي بسبب أعدم تحقيقه أيا من أهدافه في غزة.

وحذر وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة من تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة رفح والحديث عن هدنة في الوقت نفسه.