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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح

الدفاع المدني في
الدفاع المدني في غزة يحذر من الهجوم على رفح

حذر الدفاع المدني في غزة، اليوم الإثنين، من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيتسبب في آلاف الضحايا في ظل تدمير معظم "قدراتنا" وانعدام وجود المستشفيات.

 

وقبل قليل، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مستشفيات شمال غزة بلا كهرباء، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها، وأن مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها أن نفاد الوقود سيصيب مستشفيات شمالي القطاع بشلل تام بعد تشغيلها جزئيا خلال الأسابيع الماضية.


وتابعت: "نطالب كل الجهات الدولية بالضغط المستمر على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات للمستشفيات".

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن نحو 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر مياه ملوثة، ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية ترتفع، كما أن سرعة تدهور الوضع الإنساني في القطاع غير مسبوقة.

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