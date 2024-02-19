اليونيسف: رفح من أكثر الأماكن اكتظاظا بالبشر على وجه الأرض

اعتبرت منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف أن ما يجري للمهجرين داخل قطاع غزة يفوق كل حد، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت اليونيسف أن رفح صارت تؤوي الآن نصف سكان غزة وتعد أكثر الأماكن اكتظاظا بالبشر على وجه الأرض.

ياتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة أن مستشفيات شمال غزة بلا كهرباء ولا يزال الاحتلال يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها.

وذكرت أن مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين.

وأردفت وزارة الصحة بغزة أن نفاد الوقود سيصيب مستشفيات شمالي القطاع بشلل تام بعد تشغيلها جزئيا خلال الأسابيع الماضية.

وطالبت كل الجهات الدولية بالضغط المستمر على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات للمستشفيات.