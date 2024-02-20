عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عليك تناولها.. 9 أطعمة تحارب السرطان

أطعمة تحارب السرطان
أطعمة تحارب السرطان

تناول بعض الأطعمة الصحية يمكن أن يساهم في تعزيز صحة الجسم والمساهمة في مكافحة السرطان، وفيما يلي قائمة بتسعة أطعمة قد تكون ذات فوائد محتملة في مكافحة السرطان، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”. 

خليها على الفطار.. أطعمة صحية لخفض الكوليسترول

الغذاء والتوازن النفسي .. السعادة وتحسن المزاج فى 6 أطعمة

أطعمة تحارب السرطان 

1. الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف: تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم.

ابحث عن الفواكه والخضراوات مثل البروكلي، والبطاطس الحلوة، والبازلاء، والفواكه الحمضية، والتوت.

2. الثوم: يحتوي الثوم على مركبات كبرولات، التي تعتقد أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للأورام. 

ةيعتقد أن تناول الثوم بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

3. التوابل العطرية: بعض التوابل العطرية مثل الكركم والزنجبيل والقرفة تحتوي على مركبات نباتية تسمى الكوركومينات والجينجيرول والكينامالديهايد، والتي تعتبر مضادات للأكسدة ولها خصائص مضادة للأورام. 

قد تكون هذه التوابل مفيدة في الوقاية من السرطان وتعزيز الصحة العامة.

4. الفواكه الحمضية: تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على فيتامين C ومركبات أخرى مضادة للأكسدة، والتي يعتقد أنها تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة السرطان.

5. الفواكه الحمراء والتوت: تحتوي الفواكه الحمراء مثل العنب الأحمر والتوت على مركبات تسمى الفلافونويدات والأنثوسيانين، والتي تعتبر مضادات للأكسدة. 

ويعتقد أنها تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

6. الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة على أحماض دهنية أوميجا-3، والتي تعتقد أن لها خصائص مضادة للأورام وتحمي من بعض أنواع. 

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكينات والبوليفينولات. 

يعتقد أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

8. البصل والبصل الأخضر: يحتوي البصل على مركبات الكبرولات المشابهة لتلك الموجودة في الثوم. 

يعتقد أن تناول البصل بشكل منتظم يمكن أن يساهم في الوقاية من سرطان القولون وسرطان الجهاز التنفسي.

9. البقوليات: تحتوي البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص على الألياف والبروتين والمركبات النباتية الأخرى التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة جهاز الهضم وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البروستاتا.

مع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يكون علاجًا معجزة للسرطان، ومن المهم تبني نمط حياة صحي وتناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة الصحية للحصول على فوائد صحية عامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك السرطان.

أطعمة تحارب السرطان الاطعمة الصحية أطعمة صحية التوازن النفسي انواع السرطان الوقاية من السرطان الوقاية خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وقاية من السرطان والزنجبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

موضوعات متعلقة

3 أدعية مستجابة في شهر شعبان .. رددها يوميا لـ خيري الدارين

صيام شهر شعبان.. فضله وأحكامه وكم يوما يُسن للمسلم فيه

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

بعد إصابته بثاني أكثر السرطانات شيوعًا.. تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: إحالة 1184 موظفا للنيابات المختصة وإثابة المتميزين

6 أنواع من الفرعوني إلى السنوي.. رحلة عبر ألحان الكنيسة الأرثوذكسية

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ