عليك تناولها.. 9 أطعمة تحارب السرطان

تناول بعض الأطعمة الصحية يمكن أن يساهم في تعزيز صحة الجسم والمساهمة في مكافحة السرطان، وفيما يلي قائمة بتسعة أطعمة قد تكون ذات فوائد محتملة في مكافحة السرطان، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

أطعمة تحارب السرطان

1. الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف: تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم.

ابحث عن الفواكه والخضراوات مثل البروكلي، والبطاطس الحلوة، والبازلاء، والفواكه الحمضية، والتوت.

2. الثوم: يحتوي الثوم على مركبات كبرولات، التي تعتقد أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للأورام.

ةيعتقد أن تناول الثوم بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

3. التوابل العطرية: بعض التوابل العطرية مثل الكركم والزنجبيل والقرفة تحتوي على مركبات نباتية تسمى الكوركومينات والجينجيرول والكينامالديهايد، والتي تعتبر مضادات للأكسدة ولها خصائص مضادة للأورام.

قد تكون هذه التوابل مفيدة في الوقاية من السرطان وتعزيز الصحة العامة.

4. الفواكه الحمضية: تحتوي الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على فيتامين C ومركبات أخرى مضادة للأكسدة، والتي يعتقد أنها تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة السرطان.

5. الفواكه الحمراء والتوت: تحتوي الفواكه الحمراء مثل العنب الأحمر والتوت على مركبات تسمى الفلافونويدات والأنثوسيانين، والتي تعتبر مضادات للأكسدة.

ويعتقد أنها تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

6. الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة على أحماض دهنية أوميجا-3، والتي تعتقد أن لها خصائص مضادة للأورام وتحمي من بعض أنواع.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكينات والبوليفينولات.

يعتقد أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

8. البصل والبصل الأخضر: يحتوي البصل على مركبات الكبرولات المشابهة لتلك الموجودة في الثوم.

يعتقد أن تناول البصل بشكل منتظم يمكن أن يساهم في الوقاية من سرطان القولون وسرطان الجهاز التنفسي.

9. البقوليات: تحتوي البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص على الألياف والبروتين والمركبات النباتية الأخرى التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة جهاز الهضم وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البروستاتا.

مع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد طعام واحد يمكن أن يكون علاجًا معجزة للسرطان، ومن المهم تبني نمط حياة صحي وتناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة الصحية للحصول على فوائد صحية عامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك السرطان.