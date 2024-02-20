رئيس أركان الاحتلال: بدء تحقيقات داخلية حول هجوم 7 أكتوبر

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان الصهيوني أكد ان التحقيقات الداخلية في أحداث 7 أكتوبر ستبدأ في الأيام المقبلة.

وقال رئيس الأركان إن التحقيقات ستشمل كل وحدات الجيش وستستمر نحو 3 أشهر.



ياتي ذلك فيما ذكر الجيش الإسرائيلي المحتل انه يواصل الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب ووسط قطاع غزة.



وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وشن الاحتلال غارة جوية في منطقة الصبرة وسط الاشتباكات العنيفة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية بالهبوط في غزة لنقل قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

