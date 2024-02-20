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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: فكرة تعاون الأهلي مع نادٍ بدوري المحترفين بدأت منذ 4 أشهر

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي كان يناقش الاستحواذ على نادٍ داخل دوري المحترفين مع شركة الكرة منذ أربعة أشهر.

وقال هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "الأندية كانت مكادي وبروكسي وبترول أسيوط ولافيينا، وتم استبعاد آخر ناديين بسبب الصعوبة في التفاوض".

وأضاف: "عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة، عقد جلسة في الساحل الشمالي مع نادي بروكسي، وكان هناك اتفاق كبير ومرحب به بين الطرفين من أجل التعاون وبدأ العمل بالفعل".

واختتم أمير هشام: “التعاون بدأ بالفعل، حيث أبدى الأهلي اهتمامه بضم 3 لاعبين من الشباب في بروكسي، وحال ضم الفريق لاعب أجنبي سوف يتم انضمامه إلى بروكسي للعب في دوري المحترفين للحصول على خبرات، وحال بيعه يستفيد الناديان، ومن ساهم في هذا الملف هو محمد شوقي، لاعب الفريق السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين في النادي، خاصةً أنه كان مشرف الكرة في بروكسي وكانت له مساهمة في هذا التعاون، ولن يتم تغيير اسم النادي إلى ”أهلي ب" بعد التعاون".

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