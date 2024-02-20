حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

فارقت نجمة فيلم "دانجال" الهندي العالمي «سوهاني بهاتناجار» التي أدت دور الشابة بابيتا بهوجات، عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد معاناتها من مرض نادر يُعرف باسم التهاب الجلد والعضلات.

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في السابع من فبراير، كانت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا قد بدأت دراستها الجامعية في معهد علوم الطب العام بالهند، لكن بعد تفاقم المرض لديها، فارقت الحياة في السادس عشر من فبراير.

صرحت عائلة سوهاني بهاتناجار أنه على الرغم من ظهور أعراض مرض التهاب الجلد والعضلات قبل شهرين، فقد تم تشخيصها به قبل 10 أيام فقط من وفاتها، يُصيب هذا المرض بشكل أساسي مجموعة العضلات فقط، مما يؤدي إلى التهابها وتورمها.

تختلف هذه الحالة النادرة عن أمراض العضلات الأخرى، حيث يُسبب التهاب الجلد والعضلات مشاكل مرتبطة بالجلد فقط، إذ يعد التهاب الجلد والعضلات مرضًا نادرًا يسبب الالتهاب والطفح الجلدي.