كرم جبر فى منتدى الاعلام السعودى : إنتاج محتوى إعلامي آمن لحماية الشباب

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، أن ثورة الذكاء الاصطناعى تمضى بسرعة كبير، وسيكون لهذا تأثير كبير جدا على كافة مناحى الحياة .. مشيرا إلى أن الإعلام أول المتأثرين بهذه الثورة.

جاء ذلك خلال جلسة "الإعلام العربى فى مواجهة التحولات.. رؤى وزارية لمعالم مستقبلية"، ممثلا للوفد المصرى فى الجلسة الرئيسية للوزراءالعرب ،بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند المبيضين، ووزير شؤون الإعلام البحريني رمزان النعيمي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ضمن فعاليات المنتدى السعودى للإعلام، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء، بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال كرم جبر : إن الإعلام كصناعة لم نعد نمتلك منها الكثير فهناك شركات كبرى تسيطر على الإعلام، لذا يجب التركيز على المحتوى، وهنا يجب أن نواجه غزو الثقافة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي لا تتوافق مع تقاليد مجتمعاتنا العربية.

وأضاف "لو نظرنا على المحتوى الذي نستقبله من المنصات الإعلامية العالمية نجد إن كثيرا مما يبث عليها يتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية فهي تبث برامج وأفلاما تروج للعنف والإلحاد والتكفير والمثلية وكثيرا من القضايا التي تتعارض مع ثقافاتنا وتقاليدنا وأعرافنا العربية".

وتابع "لذلك يجب وضع ضوابط، لكن ليس المقصود منها الحجب ولكن من خلال مخاطبة هذه الشركات الكبرى التي تمتلك هذه المنصات لمراعاة الثقافة والتقاليد والقيم العربية وإنتاج محتوى عربي آمن يتناسب مع مجتمعاتنا حتى نحمي شبابنا وأطفالنا من هذا المنصات".

وأردف "يجب أن نغرس في نفوس أطفالنا وشبابنا والأجيال الجديدة الهوية الوطنية وحب الوطن والقيم، وهذا دور الإعلام"، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمي ليس هو المسيطر حاليا، فهناك في مصر على سبيل المثال 80 مليون مصري لهم حسابات على "الفيس بوك" وكل واحد من هؤلاء يعتبر منصة إعلامية لذلك يجب مراعاة ذلك.

وهنأ المملكة العربية السعودية، بذكري التأسيس، كما هنأ وزير الإعلام السعودي على نجاح المنتدى.

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