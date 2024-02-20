محافظ قنا: تأهيل وتبطين الترع يعظم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الثلاء/ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية بنطاق محافظة قنا، بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



تناول الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف المراكز والقرى وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة بشأن تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول تحسباً لحدوث أي طارئ.



وأكد محافظ قنا متابعته الدورية للمشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال تبطين الترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير الدورية، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من قبل الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف.



وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا حسن عثمان، الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، منوهاً أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات إنسانية جليلة للمجتمع وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم.



وأوضح وكيل الوزارة - في بيان- أن جمعية الأورمان بدأت في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024، وذلك مع حلول شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كاف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع المحافظة .



من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إنه من الآن واستعداداً لشهر رمضان المعظم، تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان، مشيراً إلى أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

