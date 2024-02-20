تعليق مثير من شبانة بعد مشاركة صبحي أمس في مباراة الزمالك

علق الإعلامي محمد شبانة على مشاركة محمد صبحي أمس في مباراة الإسماعيلي.

وقال شبانة في برنامجه الإذاعي :" كلنا اتفاجئنا امبارح لما لاقينا صبحي في التشكيل علي حساب عواد اللي كان أساسي مع الفريق الفترة الماضية.

وتابع :" شكل المدير الفني الجديد معترف بمحمد صبحي أكتر عشان شارك رغم توقفه الفترة السابق وعرضه للبيع ".



تعادل فريق الزمالك والإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك رغم استحواذ الفريق الأبيض وإهداره العديد من الفرص أمام المرمى.