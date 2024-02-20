عبدالرازق يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس ، اليوم رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

حيث رحب المستشار (عبدالرازق) بأعضاء الوفد الاماراتي رفيع المستوى مؤكداً على

على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات وتطلعه لتدعيمها على كافة المستويات في ظل خصوصية العلاقة بين الرئيسين الشقيقين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد المستشار (عبدالرازق) على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير ليس في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإماراتي فقط بل والشعوب العربية والإسلامية كلها في ظل ماتمر به المنطقة من أزمات وتحديات خاصة مايحدث في غزة ومايواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من كوارث انسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور المصري والإماراتي الداعم لانهاء الحرب على غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضرورة انفاذ المساعدات الإنسانية لابناء غزة.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لحسن وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد منذ حضوره القاهرة مؤكداً على أن العلاقات المصرية الإماراتية دائماً لها طبيعتها الخاصة لافتاً الي ان مصر هي قلب العروبة النابض ولها مكانتها الكبيرة ولابد من التنسيق معهاحول كافة القضايا والتحديات لافتاً الي توحد الرؤى بين مصر والإمارات نحو الوقوف مع أهلنا في غزة.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية