إذن غياب.. أحمد حسن يعلن مفاجأة عن كهربا قبل مباراة ميدياما الغاني

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن حصول كهربا على إذن لحضور حفل زفاف شقيقته.

وكتب “حسن”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "محمود كهربا يحصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن رحلة غانا بسبب زفاف شقيقته".

وجاء في التقرير أن الناقد الرياضي مدحت شلبي، قال إن النادي الأهلي لديه مباريات قوية، ولا يجوز أن يخرج الأهلي من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن النادي الأهلي ليس أي نادٍ، وهناك صدام قوي بين كولر، المدير الفني لـ النادي الأهلي، ومحمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد رفض كهربا السفر مع الفريق لـ غانا، لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف عن أن هناك صداما بين كهربا، وكولر، وأن طلب كهربا بعدم السفر، جاء بسبب زفاف شقيقته، وأن الأهلي في موقف صعب حالة الخروج من دور المجموعات، وأنه يتوقع أن يسافر كهربا غدًا، الأربعاء، مع الفريق لغانا.