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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صبحي يفتح صندوق أسراره مع شيرين سليمان في سبوت لايت

شيرين سليمان والفنان
شيرين سليمان والفنان محمد صبحي

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها «سبوت لايت» المذاع على شاشة «صدى البلد»، الفنان القدير محمد صبحي، وذلك في مسرح مدينة سنبل من كواليس مسرحية عائلة ونيس.

ويكشف الفنان محمد صبحي عن تفاصيل مسرحيته الجديدة التي من المقرر بدء عرضها بعد عيد الفطر المبارك، ويفتح الفنان في اللقاء خزانة أسراره، ويتحدث عن الأعمال التي توقع فيها الموقف السياسي الحالي والمؤامرة التي تحاك ضد الدول العربية وفي مقدمتها مصر. 

كما يكشف أيضا عن علاقة حياته الشخصية بمسلسل ونيس وكيف قرر ان يقوم بعمل أجزاء له على الرغم من انه كان من المقرر ان يكون المسلسل مكون من جزء واحد وسر الموقف الذي حدث بينه وبين ابناءه والذي دفعه لعمل اجزاء جديدة من المسلسل.

وتحدث ايضا عن اجمل واغرب المواقف التي تعرض لها مع جمهوره من الكبار والأطفال والشباب ايضا.

ويكشف محمد صبحي، في اللقاء عن سر حبه للنادي الاهلي وجمهوره وعن سر ابتعاده عن السينما وعدم تقديمه سوى ٢٢ فيلم فقط والموقف الذي تسبب في ذلك، كما يكشف ايضا عن سر رفضه تقديم أعمال تلفزيونية في شهر رمضان وطقوسه في الشهر الكريم.

كما تستضيف شيرين سليمان في الحلقة الفنانة نورهان والتي تكشف عن علاقتها الانسانية بالفنان محمد صبحي، وحبها لتعليم الاطفال التمثيل وسر المسرحية التي شاهدها الفنان محمد صبحي واثرت فيه تأثيرا كبيرا.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

محمد صبحي شيرين سليمان سبوت لايت صدى البلد عائلة ونيس

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