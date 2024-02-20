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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث يستقبل البروفيسور روجيان يان نائب رئيس جامعة هاربين الصينية

القومي للبحوث يستقبل
القومي للبحوث يستقبل البروفيسور روجيان يان

استقبل اليوم  الدكتور حسين درويش -القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث -البروفيسور روجيان يان ، نائب رئيس جامعة هاربين الصينية ورئيس فرع شينداو والوفد المرافق له،  وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا.  
 

ويأتي ذلك فى إطار سياسة المركز القومي للبحوث لدعم العلاقات العلمية الدولية بين المركز والمراكز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج

حضر اللقاء من الجانب المصرى  الدكتور ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية- علاء عبد العزيز -المستشار العلمي - لرئيس جامعة هاربين الهندسيه كارمن شارابي - رئيس قسم الكيمياء السابق - علوم الأزهر (بنات)-منسق الاتفاقية ورئيس الفريق، مصطفي محمد جاب الله فوده - أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث - منسق اتفاقية التعاون بين الجهتين  وسمر شرف -عميد معهد الصناعات النسيجيه بالمركز القومى للبحوث.


وقام درويش بعرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه. بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنه 14 معهداً بحثياً يشمل 109 قسماً و6 مراكز تميز، ودوره الفعال في  تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة طبقاً لرؤية مصر2030 بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDs17).
 

جدير بالذكر أن الوفد قام بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية بالمركز.
وأعرب  يان، عن إمتنانه بزيارة المركز مؤكداً على عمق أواصر التعاون العلمى والأكاديمى بين جمهورية مصر العربية و جمهورية الصين وأشاد بنتائج اللقاء والمناقشات المثمرة وما شاهده من تطور فى كافة مجالات البحث والتطوير بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، وتطلع سيادته إلى التعاون المشترك بين الطرفين  في عدة مجالات ورغبته فى دفع هذا التعاون إلى الأمام من خلال الإستثمار فى تنمية القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.وقد تبادل الطرفين إهداء الدروع

Jobs Education البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمى والتكنولوجى التعاون بين البلدين التعاون العلمى

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