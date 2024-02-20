تفاصيل جديدة بشأن إعلان تحديد الأحوزة العمرانية

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف “السجيني”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع كان تضمن 3 محاور مرتبطة ببعضها، ومنها ملف منظومة الاشتراطات البنائية، والثاني موضوع التعديات، لافتا إلى أن الاجتماع كان موسعا.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رخصة واحدة فقط في محافظة الإسكندرية، ولا يوجد أي رخص في محافظة الجيزة في ملف ترخيص المباني خلال آخر 3 سنوات.