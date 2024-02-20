العمل السياسي لا يقوم على التراشق.. الإصلاح والتنمية يهنئ هشام قاسم بالإفراج

أعرب علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن سعادته بخروج هشام قاسم من محبسه، والذي جاء على خلفية خلاف سياسي امتد لساحات المحاكم، بالمخالفة لأخلاقيات السياسة، مشددًا على أن ما حدث ما كان يجب أن يحدث، في ظل المناخ السياسي الذي نعيشه.

وأضاف "عبد النبي"، لـ "صدى البلد"، أننا في مرحلة جديدة من العمل السياسي التي وفرتها الدولة المصرية، حيث أوجدت مساحة جيدة للأحزاب لم تكن موجودة من قبل، كي تمارسها عملها السياسي، ويجب أن نستغل تلك الحالة لإفادة البلد، وليس في التراشق والمشاحنات واللجوء لساحات القضاء.

وأعرب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن أمله في أن تكون الفترة المقبلة على قدر التحديات التي نواجهها سياسيا واقتصاديا واجتماعيًا.

وكان المحامي بالنقض ناصر أمين، قال إن الأجهزة المعنية أفرجت عن موكله الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر بعد قضائه عقوبة الحبس 6 أشهر.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أيدت حُكم أول درجة بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.