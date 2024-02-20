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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: أمريكا استخدمت الفيتو 51 مرة لصالح إسرائيل.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن أمريكا كالعادة كاشفة وجهها ولا تستحي وقدمت مشروع قرار مشوه فيما يخص الشأن الفلسطيني لكي يتم التشويش على مشروع القرار الجزائري الذي يتضمن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أنه يتقدم للشعب الجزائري والحكومة والدبلوماسية بالكثير من الاحترام لموقفها وهي ممثلة للعرب وإفريقيا.

 مصر تترافع غدًا أمام محكمة العدل الدولية 

 

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذه المرة الثالثة التي تعرقل فيها أمريكا مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن هذا الفيتو الأمريكي الـ51 لصالح إسرائيل.

وأوضح أن مصر تترافع غدًا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، مشددًا على أن هناك 50 دولة تحشد لهذا الأمر للوقوف على الخروقات التي تستمر منذ 60 عاما، مؤكدًا أن امتناع بريطانيا ليس موقف وأسلوب وليس متماشى مع مطالبتها بوقف إطلاق النار، والمصالح هي التي تظهر في تلك التوقيتات.

وأشار أسامة كمال إلى، إلى أن فتح التحقيق حول 7 أكتوبر يعني أن هناك شعور في إسرائيل بهزيمة ثقيلة، موضحًا أنه لابد أن نعرف ما هو مصير الجرحى في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يتم الإعلان عنهم.


 

أسامة كمال أمريكا إفريقيا قطاع غزة غزة مصر

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