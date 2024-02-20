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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل شهر رمضان.. محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية بين غزة وإسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الخارجية الأمريكية انها تجري محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية قبل شهر رمضان.

وتابعت الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في شن عملية عسكرية ضد حماس لكن نريد حماية المدنيين أيضا.

وأضافت الخارجية الأمريكية: لا ندعم عملية عسكرية شاملة في رفح في ظل وجود أكثر من مليون مدني

وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، على الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائرى لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كيربي إن "الاقتراح طموح ولكنه غير مسؤول". وأضاف: لا يمكننا أن نؤيد اقتراحا من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر".

وتابع: في هذا الوقت، مستشار بايدن في طريقه إلى إسرائيل للترويج لصفقة الأسرى.

وبحسب قوله، "الجميع في العالم يريد أن يرى الأسرى يجتمعون مع عائلاتهم، لذلك نشعر بالارتياح تجاه النهج الذي نتبعه".

إسرائيل عملية عسكرية هدنة انسانية رفح البيت الأبيض

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