مدير تعليم الإسكندرية يؤكد أهمية توعية المعلمين بالقضايا القومية ورؤية مصر 2030

شدَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على الدور الحيوي للموجهين ومديري المراحل ومسئولي التواصل والدعم بالإدارات والمدارس بشكل تضامني تكاملي في توعية المعلمين بالقضايا القومية ورؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية للوزارة، والقضايا القومية والبيئية وجهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.



جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المديرية أمس الثلاثاء - خلال اجتماع أبوزيد مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء مجالس الأمناء ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني) والموجهين العموم والموجهين الأوائل ومديري الإدارات النوعية ومسئولي التواصل والدعم للمعلمين والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الإسكندرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.



وأكَّد مدير المديرية أنَّ وزارة التربية والتعليم أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني، وتتضمن المفاهيم الرئيسة بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، وتهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحا متميزًا للمناهج الدراسية، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل، كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم في الوحدات الدراسية لتكون الأسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.



وأشار إلى أن إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.



يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة تفعيل دور وحدات التواصل ودعم المعلمين والتوعية بالخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030 والقضايا المعاصرة والمحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.