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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن بيع 27.7% من أسهم النادي للملياردير السير جيم راتكليف

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا بيع 27.7% من أسهم النادي للملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، بعد موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “مانشستر يونايتد والشركة سعداء سفن الصيد محدودة كيان مملوك بالكامل للسير جيم راتكليف، أود أن أؤكد أن السير جيم راتكليف قد أكمل استحواذه على 25% من أسهم النادي من الفئة ب و25% من أسهم النادي من الفئة أ بعد استيفاء جميع الشروط بما في ذلك الموافقات من اتحاد كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز. “.

وأضاف البيان: “بعد إغلاق العرض والاستحواذ على أسهم الفئة ب، استثمر السير جيم 200 مليون دولار أمريكي في النادي للحصول على أسهم إضافية من الفئة أ والفئة ب من خلال إصدار أولي، مما أدى إلى ملكية ما يقرب من 27 سهمًا، 7% من أسهم النادي من الدرجة الأولى. و27.7% من أسهم النادي من الفئة ب، مع 100 مليون دولار أخرى سيتم استثمارها بحلول 31 ديسمبر 2024. وتهدف هذه الأموال إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية في أولد ترافورد.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا قبل أسبوع أعلنت فيه الموافقة على استحواذ راتكليف على 25% من أسهم النادي، قبل أن يستثمر الملياردير البريطاني 100 مليون دولار في النادي للحصول على أسهم إضافية، سيتم استثمارها بحلول 31 ديسمبر المقبل. ، 2024 في البنية التحتية في ترافورد أولد تاون، حيث تصل الحصة إلى حوالي 27.7%.

قال السير جيم راتكليف: "أن تصبح مالكًا مشاركًا لمانشستر يونايتد هو شرف عظيم ويجلب معه مسؤولية كبيرة. إن إتمام الصفقة هو مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية”. مع مرافق عالمية المستوى لجماهيرنا وسنبدأ العمل على تحقيق هذه الأهداف اعتبارًا من اليوم".

وقال جويل جليزر، الرئيس التنفيذي: “أود أن أرحب بالسير جيم كمالك مشارك وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق معه ومع الشركة". اينوس سبورت لتحقيق مستقبل مشرق لمانشستر يونايتد.

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