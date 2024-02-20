التعادل يحسم الشوط الأول من قمة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة قمة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين وظهرت خطورة من جانب إنتر ميلان على مرمى أتلتيكو مدريد عن طريق لوتارو مارتينيز وتورام، بينما شكل الأتليتي خطورة عن طريق جريزمان.

أعلن سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب إنتر ميلان، بطريقة 3-5-2، في حين يلعب أتلتيكو مدريد، بطريقة 5-3-2.

ويتصدَّر هجوم إنتر الثنائي المتألق ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز، بينما يقود هجوم أتلتيكو الثنائي أنطوان جريزمان وماركوس يورينتي.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل إنتر ضد اتلتيكو مدريد:

سومير - باستوني - دي فرج - بافارد - دي ماركو - مخيتاريان - كالهانوجلو - باريلا - دراميان - تورام - لاوتارو.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

أوبلاك - لينو - هيرموسو - خيمينز - فيتسل - مولينا - ساؤول - كوكي - دي بول - جريزمان - يورينتي.