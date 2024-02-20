مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب ضيف برينتفورد بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وجاء هدف مانشستر سيتي الوحيد عن طريق اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، والذي سجل أول أهدافه في مرمى برينتفورد، ويصل للهدف رقم 17 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ويبتعد بفارق هدفين عن محمد صلاح لاعب ليفربول.

وبتلك النتيجة ارتقى مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ 57 نقطة، وتوقف برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمواجهة برينتفورد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: مانويل آكانجي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

وسط الملعب: برناردو سيلفا، فيل فودين، رودريجو.

خط الهجوم: أوسكار بوب، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

وكانت المباراة الأولى بين مانشستر سيتي وبرينتفورد هذا الموسم قبل أيام قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب جريفين بارك.