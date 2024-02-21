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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا| آيندهوفن يتعادل مع دورتموند 1-1 في ذهاب دول الـ16

دورتموند
دورتموند

انتهت أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ومضيفه بي إس في آيندهوفن بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على ملعب فيليبس أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف دورتموند الوحيد اللاعب دونيايل مالين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، فيما سجل هدف آيندهوفن اللاعب لوك دي يونج في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وأعلن إيدن تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مضيفه بي إس في آيندهوفن على ملعب فيليبس أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر الإنجليزي جادون سانشو تشكيل أسود الفستيفال في مباراة اليوم.

وتأهل دورتموند إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية، بعد تصدر المجموعة السادسة، متفوقًا على باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل.

بينما وصل آيندهوفن إلى ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثانية خلف آرسنال المتصدر ومتفوقًا على لانس وإشبيلية.

ولم يتواجه الفريقان سوى مرة واحدة وكان ذلك في دور المجموعات الأول موسم (2002- 2003)، وحينها فاز دورتموند في آيندهوفن بنتيجة (3-1)، وانتهى لقاء الإياب في ألمانيا بالتعادل (1-1).

وفيما يلي تشكيل دورتموند:

كوبيل- شلوتيربيك- سانشو- ريوس- فولكروج- هوملز- سابيتزر- مالين- ماتسين- تشان- ريرسون.

كما أعلن بيتر بوش مدرب آيندهوفن، تشكيل فريقه كالآتي:

بينيتز- تيزي- شوتن- بوسكالي- ديست- تيلمان- فيرمان- صيباري- باكايوكو- دي يونج- لوزانو.

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