إنبي في الصدارة والزمالك رقم 13 .. جدول ترتيب الدوري المصري

انتهت منافسات أمس الثلاثاء من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتصدر نادي إنبي جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 13 مباراة وخلفه نادي زد الوصيف بـ 21 نقطة من 12 مباراة.

ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ترتيب جدول الدوري الممتاز حتى الآن:

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيب الفريق النقاط 1 إنبي 23 2 زد 21 3 بيراميدز 21 4 المصري 20 5 الاتحاد السكندري 19 6 طلائع الجيش 18 7 سموحة 18 8 سيراميكا كليوباترا 15 9 الجونة 15 10 الأهلي 14 11 مودرن فيوتشر 14 12 بلدية المحلة 13 13 الزمالك 12 14 الإسماعيلي 12 15 البنك الأهلي 11 16 المقاولون العرب 8 17 الداخلية 8 18 فاركو 6

جدول ترتيب الدوري المصري