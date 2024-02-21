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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي في الصدارة والزمالك رقم 13 .. جدول ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

انتهت منافسات أمس الثلاثاء من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتصدر نادي إنبي جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 13 مباراة وخلفه نادي زد الوصيف بـ 21 نقطة من 12 مباراة.

ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ترتيب جدول الدوري الممتاز حتى الآن:

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيبالفريقالنقاط
1إنبي 23
2زد21
3بيراميدز21
4المصري20
5الاتحاد السكندري19
6طلائع الجيش18
7سموحة18
8سيراميكا كليوباترا15
9الجونة15
10الأهلي 14
11مودرن فيوتشر14
12بلدية المحلة13
13الزمالك12
14الإسماعيلي12
15البنك الأهلي11
16المقاولون العرب8
17الداخلية 8
18فاركو6

جدول ترتيب الدوري المصري

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