عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا سعيد|تصريحات نارية من عمر مرموش نجم منتخب مصر

مرموش
مرموش

كشف المحترف المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تأثير زملائه في تجاوز صدمة توديع بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

قال مرموش لقناة النادي الألماني، قائلًا: "لقد منحني زملائي شعوراً جيداً بعد كأس أفريقيا مباشرة. بالطبع لم يكن شعورًا لطيفًا أن يتم إقصائي من كأس أفريقيا".

وتابع:" قلت لنفسي على الفور أنني سأتخطى تلك المحنة وأخبرت نفسي أن الأمر بدأ الآن وأردت أن أظهر أنني عدت".

وسجل مرموش هدف وصنع 2 آخرين في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج في الدوري الألماني.

وعن مشواره مع آينتراخت، قال: "أنا سعيد لأنني قادر على مساعدة الفريق. هذا هو الشيء الأكثر أهمية، أن يتقدم الفريق وليس فقط أن أسجل الأهداف".

وأوضح:" على الرغم من أننا لم نتمكن من الفوز على فرايبورج، إلا أنني بالطبع سعيد بالأداء... الآن نحن نتطلع نحو دوري المؤتمرات ونتأكد من أننا نتقدم."

ويلعب آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون سان جيلواز البلجيكي، يوم الخميس المقبل، في إياب الملحق المؤهل لإقصائيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

التعادل يحسم مواجهة فاركو والداخلية في الدوري الممتاز

تشكيل إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في قمة دوري أبطال أوروبا

الإسماعيلي في بيان رسمي: علاقتنا بالزمالك تاريخية

الإسماعيلي: نتمنى خوض مباريات الأهلي على ملعبنا وتقريب وجهات النظر بين الجماهير

وزير الرياضة يبحث مع سفير الأرجنتين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما

«سيدات يد الأهلي» يفوز على سموحة في الدوري

وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للكابتن حسام حسن

ترشيحاتنا

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

التعادل يحسم الشوط الأول من قمة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

قناة إسرائيلية تكشف عن محادثات لعقد اجتماع باريس مرة أخرى بشأن غزة

تحذيرات من الشبورة|«الأرصاد» تصدم مُحبي الشتاء: انعدام فرص سقوط الأمطار وعودة الحرارة

السنوار ليس معزولا.. قيادي بحماس: التواصل دائم وكل موقف للحركة بالتنسيق معه

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح بوسترات فردية جديدة لمسلسل "عتبات البهجة"

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ