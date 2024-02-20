أنا سعيد|تصريحات نارية من عمر مرموش نجم منتخب مصر

كشف المحترف المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تأثير زملائه في تجاوز صدمة توديع بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

قال مرموش لقناة النادي الألماني، قائلًا: "لقد منحني زملائي شعوراً جيداً بعد كأس أفريقيا مباشرة. بالطبع لم يكن شعورًا لطيفًا أن يتم إقصائي من كأس أفريقيا".

وتابع:" قلت لنفسي على الفور أنني سأتخطى تلك المحنة وأخبرت نفسي أن الأمر بدأ الآن وأردت أن أظهر أنني عدت".

وسجل مرموش هدف وصنع 2 آخرين في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج في الدوري الألماني.

وعن مشواره مع آينتراخت، قال: "أنا سعيد لأنني قادر على مساعدة الفريق. هذا هو الشيء الأكثر أهمية، أن يتقدم الفريق وليس فقط أن أسجل الأهداف".

وأوضح:" على الرغم من أننا لم نتمكن من الفوز على فرايبورج، إلا أنني بالطبع سعيد بالأداء... الآن نحن نتطلع نحو دوري المؤتمرات ونتأكد من أننا نتقدم."

ويلعب آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون سان جيلواز البلجيكي، يوم الخميس المقبل، في إياب الملحق المؤهل لإقصائيات دوري المؤتمر الأوروبي.