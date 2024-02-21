بسبب الابتسامة.. وفاة عريس هندي قبل زفافه| ما القصة؟

في حادثة أليمة شهدتها الهند، أفادت الشرطة بأن عملية "تصحيح الابتسامة" التي قام بها عريس قبل زفافه تسببت في وفاته.

فقد لاكشمي نارايانا فينجام (28 عامًا) حياته أثناء إجراء الجراحة في عيادة FMS الدولية لطب الأسنان في جوبيلي هيلز بحيدر أباد في الهند.

فينجام، الذي كان يستعد لحفل زفافه، خضع للتخدير كجزء من جراحة تحسين الابتسامة، ولكنه توفي بجرعة زائدة، وتم إعلان وفاته عند وصوله إلى مستشفى أبولو.

زعم والد الضحية، رامولو فينجام، أن ابنه توفي بسبب جرعة زائدة من التخدير، مؤكدًا أنه كان بصحة جيدة قبل الجراحة، وقال: "الأطباء مسؤولون عن وفاته".

تم إرسال الجثة للتشريح ورفعت قضية ضد العيادة بتهمة الإهمال بموجب المادة 304 (أ) (القتل العمد الذي لا يرقى إلى مستوى القتل) بناء على شكوى مقدمة من والد الضحية. وقال المسؤولون: "نحن نتحقق من سجلات المستشفى ولقطات الكاميرا الأمنية".