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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية للدهون حول العين.. تعرف عليها

دهون الجفن
دهون الجفن

هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الدهون حول العين.

 يُرجى ملاحظة أنه قد يستغرق بعض الوقت والاستمرار لملاحظة النتائج، وقد تكون النتائج مختلفة من شخص لآخر. إليك بعض الاقتراحات بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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علاجات منزلية للدهون حول العين

 

الكمادات الباردة: ضع قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء البارد أو الشاي الأخضر المبرد على المنطقة حول العينين. ويمكن أيضًا استخدام أكياس الشاي المبردة المستخدمة. الكمادات الباردة تساعد في تقليل الانتفاخ والتورم حول العينين.

ماسك الخيار: قطع شرائح رقيقة من الخيار البارد ووضعها على العينين لمدة 10-15 دقيقة. يُعتقد أن الخيار يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتهدئة البشرة.

زيت جوز الهند: ضع قليلًا من زيت جوز الهند الطبيعي حول العينين ودلك بلطف لمدة خمس دقائق. يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات التي قد تساعد في تقليل ظهور الدهون.

التدليك: استخدم طرف أصابعك للتدليك بلطف من الداخل إلى الخارج حول العينين. يمكنك استخدام زيت اللوز الطبيعي أو زيت جوز الهند أثناء التدليك. يساعد التدليك اللطيف على تحسين تدفق الدم وتخفيف الانتفاخ والتورم.

النوم الجيد: الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يساهم في تقليل ظهور الدهون والانتفاخ حول العينين.

التغذية السليمة: تناول النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والأطعمة المغناطيسة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات قد يساعد في الحفاظ على بشرة صحية وتقليل ظهور الدهون.

مع ذلك، إذا كانت الدهون حول العينين مشكلة مستمرة ومزعجة بشكل كبير، فإنه من الأفضل استشارة طبيب جلدية أو متخصص في العناية بالبشرة للحصول على تقييم دقيق ونصائح إضافية وعلاجات محتملة.

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