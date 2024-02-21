جسم ممشوق.. مي حلمي تثير الجدل بملابسها| شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وظهرت مي حلمي، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه بلوفر باللون الاسود مع بالطو طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي