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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توقعات بموجة برد غير مسبوقة.. الصين تجدد تحذيرها للمواطنين بأشد إنذار

طقس الصين
طقس الصين

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء إنذارا باللون البرتقالي، وهو أشد إنذار في نظام التحذير المكون من ثلاثة مستويات، لمواجهة موجة باردة، متوقعا انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجنوبية بالبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا، فإنه اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة القادم، سينخفض متوسط درجات الحرارة اليومية أو درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء جنوبي الصين من 6 إلى 12 درجة مئوية.

وبسبب تأثير الموجة الباردة، قد تنخفض درجات الحرارة في أجزاء من مقاطعات قويتشو وهونان وجيانغشي ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم بمقدار أكثر من 20 درجة مئوية.

ودعا المركز المذكور الحكومات المحلية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس البارد، وأوصى الجمهور بالحفاظ على الدفء، كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل والمنتجات المائية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من موجات البرد مرمز بالألوان يتألف من ثلاثة مستويات، حيث يمثل اللون البرتقالي أشدها، يليه الأصفر فالأزرق.

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