بيان عاجل من الخطوط الجوية اليابانية بشأن ركاب الطائرة المحترقة في مطار هانيدا|فيديو

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد تصادم محتمل مع طائرة تابعة لخفر السواحل على مدرج مطار هانيدا في طوكيو.

وفي بيان لها، قالت الخطوط الجوية اليابانية إن جميع الركاب البالغ عددهم 379 الذين كانوا على متنها تم إنقاذهم بأمان من الطائرة المحترقة.

وأظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة العامة اليابانية "ان اتش كيه NHK" أن الطائرة تتحرك بسرعة على طول المدرج قبل أن تخرج ألسنة اللهب البرتقالية من تحتها.

كما ظهر في اللقطات التلفزيونية النيران تخرج من نوافذ الطائرة ومن الجزء السفلي لهيكلها بينما يمارس عمال الإنقاذ عملهم بأقصى سرعة. كما أن وهناك أيضا حطام محترق على المدرج مما استدعى إغلاق المطار.

واندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء هبوطها على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن الطائرة، JAL 516، قد أقلعت من هوكايدو.