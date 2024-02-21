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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أكاديمية البحث العلمي وبحوث الإلكترونيات يناقشان خارطة طريق الميتافيرس بين الفرص والتحديات

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، ورشة عمل بعنوان (خارطة طريق الميتافيرس: الفرص والتحديات)، وذلك بالتعاون مع مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحدى التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور عدد من قيادات معهد بحوث الإلكترونيات ومجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر المعهد.


وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات، بدأت فاعليات الجلسة الأولى بثلاث محاضرات، استعرضت المحاضرة الأولى الأنشطة المختلفة لخارطة طريق الميتافيرس والفرص والتحديات، تلاها المحاضرة الثانية والتي تناولت (الميتافيرس – لمحة في مستقبل التواصل)، بينما استعرضت المحاضرة الثالثة (مستقبل دمج الميتافيرس في العالم المحيط).


كما تضمنت الجلسة الثانية ثلاثة محاضرات، الأولي بعنوان: (الميتافيرس فصل الواقع عن الخيال العلمي)، ثم المحاضرة الثانية بعنوان (الواقع الافتراضي المعزز في التعليم)، وكانت المحاضرة الأخيرة أونلاين بعنوان استخدام الواقع الافتراضي والمعزز والميتافيرس في المتاحف.


وأشارت الدكتورة جينا الفقي في كلمتها في الافتتاح مدى عمق التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات في العديد من المشروعات والمبادرات، والتي تأتي على رأسها حاضنة طريق ضمن برنامج الحاضنات القومية (انطلاق) والتي شهدت عددا من الشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، كذلك عددا من المبادرات ومنها مبادرة الطفل توت والسياحة الرقمية. كما أشارت الفقي إلى أهمية مواكبة التطورات الرقمية الحالية ومردودها على سوق العمل وعوائدها علي الاقتصاد المصري.


وأوضحت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم أن ورشة العمل شهدت مشاركة واسعة من خبراء  وأكاديميين وصانعي القرار من مختلف القطاعات، حيث ناقشوا الفرص والتحديات التي يواجهان الميتافيرس في مصر والعالم العربي، واختتمت الورشة ببعض المناقشات والتوصيات.


وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات على حرص المعهد على مواكبة التطورات العالمية في مجال الإلكترونيات، وتطوير قدرات أفراده، وتعزيز الوعي بأهمية مجال الميتافيرس، وذلك من خلال تنظيم تلك الفاعليات للوقوف على التطورات الحديثة في المجالات التكنولوجية، والتي تمثل إحدى إستراتيجيات المهمة لمعهد بحوث الإلكترونيات.


كما أوضح الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية فرص التحول الرقمي الحالي وأهمية ما تخلقه من فرص عمل جديدة والنظر إلى الأرباح المتوقعة والتي يتوقع أن تتضاعف مئات المرات خلال السنوات القليلة القادمة وأهميتها في تحقيق عائد اقتصادي على الدولة المصرية.


وعلي هامش فاعليات ورشة العمل اصطحبت الدكتورة شيرين محرم، الدكتورة جينا الفقي في جولة تفقدية شملت بعض معامل بالمعهد، ومنها معمل القياسات النوعية، ومعمل الواقع الافتراضي، ومعمل النمذجة، وكذلك زيارة الشركات الناشئة المحتضنة بالمعهد ومساحات العمل المشتركة.

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