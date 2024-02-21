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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كأس رئيس جامعة عين شمس يواصل فعالياته ويصل للدور قبل النهائي

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

تستمر  بطولة كأس رئيس الجامعه في كرة القدم ال11 والتي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت الإشراف الإداري  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وتصل للدور قبل النهائي ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

 

وجاءت نتائج بطولة كأس رئيس الجامعة في كرة القدم ال11 ليوم الخميس ١٥ فبراير مباراة كليه التجارة × كليه الصيدلة بفوز كليه التجارة 1/3، كلية الحاسبات × كليه التمريض بفوز كليه الحاسبات 4/5 بضربات الجزاء الترجيحيه ، كليه الآداب × المدينة طلبه بفوز كليه الآداب 1/3 ،كليه الطب × كليه الألسن بفوز كليه الألسن 0/2.

وفي مباريات الأحد ١٨ فبراير  كليه الحقوق × الإعلام بفوز كليه الحقوق 0/2 ،كليه التربيه × الآثار بفوز كليه التربيه 0/3، الوافدين × طب أسنان بفوز الوافدين 1/3 ،وكليه الهندسة × العلوم بفوز كليه الهندسة 0/4.

وجاءت نتائج مسابقات  الإثنين ١٩ فبراير  كلية التجارة ×الحاسبات بفوز كليه التجارة 1/2 ، كليه الآداب × الألسن بفوز كليه الآداب 6/7 بضربات الجزاء الترجيحيه ، كليه الحقوق × التربية بفوز كليه الحقوق 0/2   كليه الهندسة × الوافدين  بفوز كليه الهندسة 0/2.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير بفوز كليه التجارة علي الآداب 1/4 وفوز كليه الحقوق علي الهندسة0/3

هذا وسوف  تقام المباريات النهائية يوم الخميس 22 فبراير .

الهندسه × الآداب الساعه 10 صباحا ،التجارة × الحقوق الساعه 12 ظهرا.

الإدارة العامة لرعاية الشباب الدكتور محمد ضياء زين العابدين النشاط الرياضى جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس كأس رئيس الجامعة كلية التمريض كلية التجارة

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