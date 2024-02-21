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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

افتتاح المعرض الخيري بآداب عين شمس | صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح أمس الثلاثاء المعرض الخيرى السنوى الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، الدكتورة  حنان كامل متولى عميد الكلية وإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال الافتتاح أثنت الدكتورة حنان كامل، على المعروضات مثمنة الدور المجتمعى الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ، وجهوده فى خدمة الطلاب والعاملين من خلال دعمهم بالمعروضات القيمة من ملابس وأحذية و اكسسوارت وحقائب وغيرها .

وأعربت عميدة الكلية عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض، مشيرة إلى أنه حقق الهدف المنشود منه وهو تخفيف العبء المادي على الطلاب والموظفين والعمال في فصل الشتاء والصيف وقرب فترة الأعياد ، مؤكدة أن المعرض يجسد روح التكافل والتعاون والعمل التطوعى.

كما قامت بتقديم الشكر إلى أ.د حنان سالم على المجهود الرائع فى إنجاح المعرض وكذلك إتحاد طلاب كلية الاداب وأصدقاء البيئة الذين شاركوا فى التنظيم والإعداد .

من الجدير بالذكر أن المعرض الخيري بآداب عين شمس يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها القطاع بشكل دوري، لتخفيف العبء المادي عن الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم وخاصة مع أقتراب فترة الأعياد.

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الدكتور محمد ضياء زين العابدين الدكتورة حنان كامل متولي الدكتورة غادة فاروق الدكتورة حنان كامل بكلية الآداب جامعة عين شمس خدمة الطلاب

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